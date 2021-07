Hartstilstand na dagenlang onafgebroken puin ruimen: Wetterse brandweerploeg redt leven van veertiger in Pepinster

Brandweerlui Mike Lampaert, Tony Van De Velde, Alain Verbeke en Wim Raes trokken woensdag om 5.30 uur van Wetteren naar de regio van Verviers en Pepinster om te helpen met het leegpompen van kelders. “We waren in Olne, een dorp vlak bij Pepinster, aan het werk, toen we rond 13 uur geroepen werden door enkele bewoners om hulp te bieden”, vertelt Alain. “Een man, een veertiger, was er in elkaar gezakt na een hartstilstand. We waren op dat moment de enige hulpverleners in de buurt. We zijn meteen begonnen met de reanimatie en voelden na enkele minuten opnieuw een hartslag. De toegesnelde medische teams hebben het daarna van ons overgenomen en de man heeft het overleefd. Volgens zijn buren was hij al dagenlang onafgebroken puin aan het ruimen en was hij uitgeput. Wij waren gewoon op het juiste moment op de juiste plaats.”