Handelaars centrumstraten Wetteren op de catwalk

Moulin Rouge en muzikale kermis bij Volksopbeu­ring in Massemen

Na een zonovergoten kermisweek in Wetteren, is het volgend weekend de beurt aan deelgemeente Massemen om de foorkramers te ontvangen. Buurtcomité THOG slaat de tenten op voor een driedaags feestje in de sfeer van Moulin Rouge en ook bij Volksopbeuring is het feest.