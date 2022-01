Gunther Schepens ramt vier geparkeerde wagens in dronken toestand, na eerdere veroordeling in december

Dendermonde/Regio Eerstelijn­zo­ne Dender voorziet extra prikmomen­ten voor kinderen in De Prikballon

Er komen extra prikmomenten voor kinderen in vaccinatiecentrum De Prikballon in Dendermonde. Het stijgend aantal besmettingen en bijhorende quarantaines zijn de oorzaak. “We willen gezinnen waarvoor het nu niet mogelijk is om een vaccin te halen omdat er een coronabesmetting is, voldoende kansen geven dat later alsnog te doen”, klinkt het.

21 januari