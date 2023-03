Gunther Schepens krijgt 6 maanden rijverbod en alcoholslot na ongeval in dronken toestand: “Zat op dieptepunt”

Gunther Schepens is vandaag voor de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld, nadat hij tegen verschillende geparkeerde voertuigen aanreed in Wetteren. Hij was onder invloed van alcohol toen hij het ongeval veroorzaakte. “Ik besef dat ik geen goed voorbeeld ben geweest”, verklaarde de veroordeelde.