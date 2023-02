Grootschalige controleactie langs de E40 levert op: 128 vrachtwagens en bussen gecontroleerd, goed voor 72.000 euro aan boetes

Wetteren gaat 6.000 nieuwe bomen planten op 3,7 hectare groot perceel aan rand Kalkense Meersen en lost verkie­zings­be­lof­te in

Het gemeentebestuur van Wetteren kocht 3,7 hectare gronden in de buurt van de Gereedstraat en de Meerkens en gaat er meer dan 6.000 bomen planten. De gronden bevinden zich nabij de Oude Schelde in de Kastermeersen in Overschelde in de aanloopzone naar de Kalkense Meersen. Wij gingen mee een eerste boompje planten.