Groot ledenfeest met wandeling en warme wafels

Wetteren Lokaal bestuur wijst jonge ouders weg naar centrum­scho­len met nieuwe editie School(weg)wijs

Jonge ouders met peuters die geboren zijn in 2021 moeten binnenkort een school kiezen in Wetteren. Met het project School(weg)wijs helpt het Lokaal Bestuur Wetteren de ouders in hun keuze en moedigt ze aan om de scholen in het centrum te ontdekken.

23 januari