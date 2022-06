Groepspraktijk Psylodie bestaat vijf jaar en ziet aantal klachten na corona sterk stijgen

WetterenPsylodie, een groepspraktijk voor psychologie en psychotherapie in Wetteren, viert haar 5de verjaardag. “De laatste jaren zagen we de aanmeldingen door corona sterk stijgen. Dankzij een extra collega hebben we een patiëntenstop kunnen vermijden”, zegt Annelien Maes.

Het team van Psylodie telt intussen vier therapeuten. Annelien Maes is gespecialiseerd klinisch psychologe voor kinderen en jongeren en de coördinator van de ploeg. Zij wordt bijgestaan door Gijs Frederik en Lynn Vercauteren die als psycholoog volwassenen, koppels en gezinnen bijstaan. En sinds kort is ook Liliana Lakatosova mee aan boord van de praktijk gekomen. “Door corona zagen we een sterke stijging in het aantal aanmeldingen en was er zelfs kort een patiëntenstop. Vooral kinderen en jongeren kampen met moeilijkheden door de lockdowns en thuisonderwijs. Met de komst van Liliana kunnen we wachttijden intussen beperken”, zegt Annelien.

Psylodie ging open op 1 januari 2017, toen nog gelegen in de Jan Broeckaertlaan in Wetteren. Annelien Mees, de coördinator van de praktijk, startte de praktijk op samen met Gijs Frederix. De praktijk startte oorspronkelijk als een multidisciplinaire praktijk, met ook een aanbod van een logopediste en diëtiste. “Maar al snel bleek dat er erg veel nood was aan psychologische begeleiding. In september 2019 werd definitief beslist om enkel nog psychologie-psychotherapie aan te bieden, waardoor ook koppels en gezinnen terecht konden in de praktijk, een aanbod waar duidelijk nood aan was in onze regio”, zegt Annelien. In februari 2021 verhuisde de praktijk naar de Laarnesteenweg naar een gebouw met eigen parking en ruimere lokalen.

De praktijk is gelegen aan de Laarnesteenweg 24 in Wetteren. Meer info via www.psylodie.be/wetteren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.