Gratis infoavond rond energiebesparing

Wetteren/Mariakerke/Gent Leerlingen Scheppers winnen Le­go-wed­strijd met innovatie­ve pakjes­dienst

Een team van tweedejaars studenten aan het Scheppers Instituut van Wetteren heeft de Oost-Vlaamse finale van de First Lego League Challenge gewonnen. Dat is een innovatieve wedstrijd voor de bouw van Lego-robots. Thema dit jaar was ‘transport van de toekomst’. Scheppers bedacht een applicatie om het pakjesvervoer van de toekomst uit te bouwen.

4 mei