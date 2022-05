Go! Campus Kompas brainstormt over leerruimtes met Deense ontwerpster Rosan Bosch

WetterenGO! Campus Kompas in Wetteren kreeg bezoek van Rosan Bosch, de gerenommeerde oprichtster en creatief directeur van Rosan Bosch Studio in Kopenhagen. Het schoolteam heeft, onder haar leiding, gebrainstormd over een optimale en innovatieve inrichting van leeromgevingen op maat van de campus.

De ontwerpster maakte internationaal naam met haar inspirerende perspectieven op stimulerende leeromgevingen. “Het is een enorme eer dat Rosan Bosch onze scholen wil leren kennen en mee wil nadenken over het juiste leerklimaat voor onze leerlingen,” zegt Tania De Smedt, algemeen directeur van GO! scholengroep Het Leercollectief. “Binnen het GO! zijn we enorm hard bezig met een visie-gedreven onderwijs van de toekomst, maar verouderde infrastructuur remt ons daar soms in af. Dankzij de expertise en vernieuwende inzichten van Rosan en haar team leren we hoe we dit best aanpakken.”

“In GO! Campus Kompas zijn we in de 1ste graad al enkele jaren bezig met het uitwerken van een innovatieve kijk op onderwijs. Volgend schooljaar stapten we met de hele school definitief af van traditioneel onderwijs en gingen we aan de slag met een combinatie van klastijd en begeleid zelfstandig werk”, klinkt het.

“We geloven erg in eigenaarschap,“ zegt Toon Lapage, directeur van de 1ste graad. “Samen met de leerlingen bouwen we doorheen hun schoolcarrière sterk aan meer zelfstandigheid, met veel oog voor studie-ondersteuning en het leren plannen, leren leren.”

“Elke leerling is uniek en heeft eigen talenten. Het is dus eigenlijk bizar dat we ze allemaal hetzelfde, en ook nog eens op dezelfde manier, voorleggen. Door onze leerlingen meer autonomie te geven, spreken we hun intrinsieke motivatie aan”, aldus directeur Yvan Vonck, directeur 2de en 3de graad.

De lessen worden ondersteund via een chromebook zodat iedereen op eigen tempo en van overal bestanden kan raadplegen. De bedoeling is om deze innovatieve aanpak van onderwijs, door de workshop met Rosan Bosch, door te trekken in het schoolgebouw. Het werk van Rosan Bosch wijkt af van het typische schooldesign en kenmerkt zich door moderne, lichtrijke, speelse ruimtes waarin interactie, maar ook concentratie gestimuleerd worden. De fysieke leerruimtes ondersteunen bovendien toekomstgerichte competenties zoals creativiteit, samenwerken, kritisch denken en zelfsturende vaardigheden.

Rosan Bosch en haar team ontwerpen over de hele wereld innovatieve leeromgevingen. Eerder deden ze dit al in ons land in de innovatieve GO! basisschool in Zottegem.