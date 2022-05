Gezinsbond leert duurzaam leven op eerste ecologische infobeurs in kerk Overbeke

De eerste ecologische infobeurs is er voor alle leeftijden en is volledig gratis. Inschrijven is ook niet nodig, tenzij voor een workshop. Op de beurs maak je kennis met organisaties zoals ‘t Ensemble die kleding voor alle leeftijden voor gezinnen inzamelt en herverdeelt. De Voedselteams tonen hoe je eet van de boer tot je bord en er is een stand van Let’s save food. Zij willen op een consequent duurzame manier voedselverlies voorkomen door lokaal voedseloverschotten te verzamelen en te verdelen. Ook Pluk9230 streeft dit na met de pluk van lokaal fruit. De Zero Waste winkel Tarra is een natuurwinkel uit Dendermonde die eten aanbiedt zonder verpakkingen. En de Moestuiniers brengen groene vingers samen. Ook de zadenbibliotheek en de herstelplaats voor fietsen zijn aanwezig.