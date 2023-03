Gesproken Dagblad wordt ‘De Goudmijn’: “Een bruin cultuurcafé”

Ex-voetballer Gunther Schepens veroor­deeld voor dronken rijden: “Wat ik heb gedaan valt niet goed te praten, maar ik ben gestopt met drinken”

“Je was echt je eigen leven aan het verprutsen, besef je dat?” Gunther Schepens, ex-voetballer bij AA Gent, is woensdag (opnieuw) veroordeeld, nadat hij tegen verschillende geparkeerde voertuigen aanreed in Wetteren. Hij was toen onder invloed van alcohol. “Ik besef dat ik geen goed voorbeeld was”, verklaarde de veroordeelde, maar de straffen waren niet min. Hieronder meer.