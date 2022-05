Gerrit De Moor gaat ‘Dichter bij de dichters’

In Dichter bij de dichters neemt Gerrit de lezer mee in het leven van collega-dichters. “Dichters van allerlei pluimage passeren de revue in de vorm van een gedicht over hun leven en werk of in de stijl die haar of hem typeert”, zegt Gerrit. “Het is een reeks van biografische gedichten of stijlstudies van bekende Nederlandstalige dichters. Met een vreemde eend in de bijt, een Nobelprijswinnaar bovendien”, licht Gerrit een tipje van de sluier op.