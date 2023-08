Davids­fonds tussen Beek en Schelde zoekt speurders om ‘Moord aan de Veerdam’ op Maria op te lossen: “Waarheids­ge­trouw met hulp van recherche”

Aan de Veerdam in Schellebelle is de Spaanse Maria brutaal vermoord. Het Davidsfonds tussen Beek en Schelde is nu op zoek om de dader van deze moord te klissen in een spannend misdaadspel. Kandidaten zijn welkom om de moord op te lossen op zaterdag 21 oktober.