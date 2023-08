Verkeersinfo Meer dan een uur file richting kust door ongeval in Wetteren: rijbaan wel weer vrij

Er is een verkeersongeval gebeurd op de E40 van Brussel naar Oostende, ter hoogte van Wetteren. Richting kust waren daardoor even twee rijstroken versperd. De weg is intussen weer vrij, maar er staat nog steeds een file vanaf Erpe-Mere. Je verliest er iets meer dan een uur.