Gerard en Georgette vieren 70ste huwelijksverjaardag nadat ze elkaar al schaatsend leerden kennen

WetterenGerard Van Cauter (93) en Georgette Buyst (90) vierden vandaag in Wetteren hun platina huwelijksverjaardag en zijn maar liefst 70 jaar gehuwd. In goeie en kwade dagen zoals dat heet. Dat deden ze met gelukwensen van het Koningshuis, hun drie dochters, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Gerard Van Cauter is geboren op 8 december 1928 als enig kind en brengt zijn jeugd tot zijn 16 jaar door in Overmere waar het gezin op een klein boerderijtje inwoont bij grootmoeder Bauwens. Als hij 17 jaar oud is, verhuist het gezin naar de Baerdonckstraat. Hij is een sportieve kerel die voetbalt en na zijn studies aan de gemeenteschool aan de slag gaat als wever bij Hanus in Laarne. Hij blijft er werken tot in 1962. Daarna gaat hij aan de slag bij Recticel. In 1986 gaat hij er met brugpensioen.

Georgette is een Wetterse en geboren op 26 november 1931 in een gezin met vier kinderen. Als kind speelt Georgette veel met kinderen uit de buurt, gaat graag schaatsen op de vijvers van de mooie kastelen in de buurt en regelmatig ook fietsen. Ze volgt tot haar 16 jaar onderwijs, eerst op Gransvelde en daarna nog op de Hoogstraat. Na haar schoolperiode werkt ze samen met haar zussen in hun heel grote keuken waar elk zijn naaimachine heeft om te stikken. Ze werkt voor de firma Van Hoecke-Schatteman tot in 1986 waar ze altijd lingerie heeft gestikt.

Schaatsend naar het altaar

Volledig scherm Platina koppel in Wetteren. © Glenn Coessens

Op een koude winterdag gaan ze schaatsen op de vijver van kasteel Loufs. Ze kennen elkaar niet maar op een bepaald moment valt Gerard en aan de binnenkant van zijn been scheurt een naad van zijn broek open. Gelukkig heeft een mooi meisje, Georgette, toevallig een veiligheidsspeld bij haar, om zijn bloot been te kunnen camoufleren en deze eerste hulp bij ongevallen zorgt voor de start van een mooi liefdesverhaal. Ze raken aan de praat en maken al snel een volgend afspraakje om op zondag samen naar de eerste cinema te gaan. Tijdens zijn legerdienst sturen ze veel briefjes naar elkaar, dit wel via een tussenpersoon zodat Georgette haar ouders er geen weet van krijgen.

Gerard en Georgette verkeren uiteindelijk zes jaar en huwen op 6 mei 1952 in Wetteren. Gerard en Georgette brengen drie dochters groot, namelijk Christine, Karine en Martine. En die zorgen voor vijf lieve kleinkinderen, namelijk Anne-Leen, Davy, Kelly, Jorgen en Ruben. Het platina koppel is ook al gezegend met vier schattige achterkleinkinderen, namelijk Yana, Rune, Ashley en Lana.

In hun vrije tijd is Gerard actief bij Standaard Wetteren waar hij in het bestuur zetelde. Georgette genoot in haar vrije tijd ervan om samen met haar man te gaan fietsen en mooie reizen te maken. Vandaag zorgt ze nog altijd voor het huishouden.