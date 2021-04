Georgette (82) laat ‘Joie de Vivre’ op haar arm tatoeëren: “Blijvende herinnering aan herwonnen geluk na jaar in mijn kot”

Volledig scherm Georgette Foncke (82) laat tattoo 'joie De Vivre' zetten bij tattooshop Gino in Wetteren op eerste dag dat contactberoepen weer mochten openen © Wannes Nimmegeers

Georgette Foncke viert dit jaar nog haar 83ste verjaardag, maar de kokette dame kan makkelijk twintig jaar liegen. In haar mooiste deux-piece en met haar kapsel perfect in model trok ze maandagochtend, bij het heropenen van de contactberoepen naar Tattoo Gino om haar levensmotto ‘Joie de Vivre’ te laten vereeuwigen op haar arm. “Een ingeving van het moment”, lacht ze haar witte tanden bloot. “We zitten nu al een heel jaar in ons kot. Maar zonder levensvreugde en liefde kan een mens niet leven. Mijn tattoo moet een blijvende herinnering zijn aan ons herwonnen levensgeluk”, zegt Georgette.

Vrijwilliger in een rusthuis

Zij werd intussen tweemaal gevaccineerd. “We waren bij de eerste gelukkigen omdat ik ook als vrijwilliger werk in de Serviceflats aan Scheldezicht waar ik woon. Het afgelopen jaar droegen we frietjes rond in het rusthuis, bakten pannenkoeken en croque-monsieurs op alle verdiepingen. Ik danste met de bewoners en gaf lessen gymnastiek om in beweging te blijven. Maar helaas zijn er ook veel mensen overleden. Het is triest om te zien hoeveel kamertjes leegstaan”, zucht ze. “Ik heb van mijn 2 tot 14 in een weeshuis gewoond en er veel verdriet gehad. Het was een harde tijd maar het heeft me gemaakt tot wie ik ben vandaag. Maar ook gevaccineerd, blijf ik de regels volgen. Wij ouderen moeten het goeie voorbeeld geven”, zegt ze.

Mensen inspireren

“Daarom wil ik mensen inspireren met mijn Joie de vivre, mijn levensvreugde. Schrik van de tattoo had ik niet en ik ben tevreden met het resultaat. Het was vergelijkbaar met de prikjes van een vaccinatienaald, onze weg naar de vrijheid. Op mijn ouderdom krijg je niet zo snel schrik meer. Ik heb tot mijn 80ste hard gewerkt in de horeca. En nu wil ik nog wat van het leven profiteren. Ik wil snel weer wijn gaan proeven in de Moezel en op weekend naar Parijs. En volgende week gaan we gin-tonics drinken op een terras en ons eens een ferm stuk in ons voeten drinken”, lacht ze. “Misschien zoek ik me nog wel een nieuw lief”, lacht ze. “Charles Aznavour verwoordt het zo mooi: Tant que le coeur bat dans sa cage. On a l’âge d’aimer. Zolang je hart klopt in je borstkas, heb je het recht om lief te hebbben”, besluit ze.

Volledig scherm Georgette Foncke (82) laat tattoo 'joie De Vivre' zetten bij tattooshop Gino in Wetteren op eerste dag dat contactberoepen weer mochten openen © Wannes Nimmegeers