Gemeente Wetteren wist niet (meer) dat ze al 40 jaar eigenaar is van woning die ze nu onbewoonbaar laat verklaren

WetterenEen woning aan de Paardenkerkhofstraat 51 in Wetteren is door het lokaal bestuur onbewoonbaar verklaard wegens ernstige gebreken. Wat de gemeente niet (meer) wist, is dat ze zelf eigenaar is van de woning. Maar de bewoners betaalden sinds 1988 geen cent huur meer. “Een aankoopacte of een verklaring waarom er geen huur werd betaald, vinden we niet terug”, klinkt het bij de diensten.