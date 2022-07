Gemeente Wetteren krijgt 760.464 euro Vlaamse steun voor nieuwe sportinfrastructuur op Dasseveld

Met 760.464 euro aan Vlaamse steun voor de sportsite Dasseveld kan het domein omgevormd worden van een voetbalclub en een tennisclub naar een multifunctioneel doorwaadbaar sportpark voor voetbal, hockey, tennis en padel in clubverband, en met plaats voor individuele sporters door de aanleg van 3x3 basketterreinen, een onverhard wandel- en looppad en de integratie van het bestaande skatepark. Ook de speelpleinwerking en een nieuw centraal gebouw met polyvalente sportzaal zorgen voor een gedifferentieerd gebruik van de site. “Met dank aan onze expert Jeugd Nele Decelle die haar tanden zette in dit subsidiedossier en de op één na beste leerling van de klas was in Vlaanderen”, glundert een fiere schepen van Sport en Jeugd Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren).

Sterk dossier

De gemeente diende een dossier in voor de investeringen van 3,4 miljoen euro en krijgt nu het maximum aan subsidies met een monsterscore van 84 procent in het dossier en het hoogste subsidiebedrag van 23 ingediende projecten. In totaal investeert Vlaanderen 35 miljoen euro in sportinfrastructuur om zoveel mogelijk sporters te bereiken. “Er is zeker behoefte aan bijkomende infrastructuur omdat het aantal sporters in de gemeente groeit. Ook wat betreft de individuele of ongeorganiseerde sporters zoals joggers, skaters of fietsers. Ook de site Dasseveld kent een grote aantrekkingskracht”, staat te lezen in het subsidiedossier. “Dankzij deze subsidie kunnen we de investeringen op Dasseveld nu in versneld tempo uitvoeren”, besluit schepen Van Durme.