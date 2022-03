Gemeente pakt sluikstort op begraafplaats centrum aan: “Met kleinere afvalcontainers en instructies"

Berlare Gemeente plaatst ‘stappenpa­len’ om bewoners aan het wandelen te krijgen

De gemeente Berlare zal op drie locaties ‘stappenpalen’ plaatsen met wegwijzers. Op deze wegwijzers staan het aantal stappen en de tijd die je er over doet om op een locatie in de gemeente te geraken. “Via deze palen willen wij aantonen dat 10.000 stappen per dag zetten gezond is en onze bewoners meer aan het stappen krijgen", klinkt het.

