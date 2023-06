Geen fusie meer in Wetteren voor verkiezingen van 2024: “Te weinig animo bij de buurgemeenten”

Den Blakken wordt zomerse Villa Picar

Eind juni opent in en vooral rond de villa aan het Provinciaal domein Den Blakken op de Wegvoeringstraat in Wetteren Villa Picar. Ben De Kestelier en Sofie Verstraeten van de voormalige tapasbar Picar krijgen deze zomer de sleutels in handen voor een zomerse uitbating.