Geef je beha een tweede leven in ruil voor 10 euro

Wetteren Oprit E40 Wetteren gaat dicht voor werken aan brug E40 in Erpe-Mere

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert werken uit voor de vervanging van de brug op de E40 over het spoor en voor de vervanging van de brug aan de Merestraat over de E40 in Erpe Mere. Tijdens het weekend van 25 tot 28 november zal dat ook voor hinder zorgen aan de E40 in Wetteren. De oprit gaat dat weekend dicht.

13:53