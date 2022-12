Gairy Humball brengt eerste LP uit

Zanger Kasper De Moor trok na het afscheid van Dorian and the Grays in 2017 met een aftandse motorfiets doorheen Zuid-Europa. Daar krijgen nieuwe nummers vorm. Terug thuis krijgen de demo’s met behulp van zijn nieuwe band verder vorm. Die band vormt Kasper met zijn makkers bassist Mattijs De Graeve en drummer Vinnie François waarmee hij ook al Dorian vormde. Naast dat trio spelen ook gitarist-toetsenist Wouter Van den Bossche en Koen Bracke mee. De debuutplaat ‘Popular to Contrary Belief’ opgenomen in de Kempische studio van Thomas Valkiers. Kaatje Vermeire stond in voor de hoes.