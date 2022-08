Freija Colpaert stapt uit N-VA fractie na discussies over relatie met schepen Van Durme en zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid

Wetteren Iljo vlamt laatste keer door zijn Keisse bocht tijdens Derny Festival en ook Europees kampioen Jakobsen knalt mee

Iljo Keisse mag voor de laatste keer zijn stuurmanskunsten tonen in zijn bocht in de Van Cromphoutstraat in Wetteren tijdens zijn laatste deelname als profrenner aan het 19de Derny Festival. De organisatie wist ook kersvers Europees kampioen Fabio Jakobsen te strikken. En ook Edward Theuns, Oliver Naessen en Victor Campenaerts rijden de spectaculaire wielerwedstrijd achter brommertjes op kermismaandag 5 september.

25 augustus