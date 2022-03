Fran (Frantast) stelt voor het eerst schilderijen tentoon in De Corridor na psychiatrische opname

Als transgender, geboren als Franky, schreef ze boeken over identiteit, (trans)genderschap, en sociale stigmatisering. En nu pakt ze voor het eerst uit met haar tekeningen en schilderijen. “Ze maken deel uit van de therapie tijdens mijn opname in de psychiatrie en het is de eerste maal dat ik mijn werk toon aan de buitenwereld”, vertelt Fran openhartig en zonder schroom. Haar inspiratie vond ze onder meer haar grote passie: wielrennen. “Ik ben gek van koers en dan vooral van het vrouwenwielrennen”, lacht ze.

Kunst met een twist

“De rode draad in de expo ben ik zelf. Het is een verzameling werken met vier grote thema’s: wielrennen, film, mijn eigen zoektocht in de wereld en bepaalde kunststijlen die ik bewonder. Zo schilder en teken ik werken in de stijl van Vermeer en Van Gogh. Maar steeds met een twist. Het meisje met de parel van Vermeer kreeg een neusparel en het zelfportret van Van Gogh een airpod in het oor”, lacht Fran. Net als in haar leven laat haar werk zich niet in één stijl vangen dus. De tentoonstelling wordt ingeleid door broer van Fran en mondig kunstliefhebber Johny Bambust. Toegang is gratis en je kan de expo ook nog bezoeken op zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur.