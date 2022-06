Fietsster gekneld onder wagen na aanrijding: Serkampsesteenweg in beide richtingen afgesloten

WetterenOp de Serskampsesteenweg in Wetteren is vrijdagnamiddag rond 16 uur een fietsster gegrepen door een SUV. Zij kwam daarbij klem te zitten onder de wagen. Het was voor de hulpdiensten een heel karwei om de vrouw vanonder de wagen te halen. Over de toestand van de vrouw en de omstandigheden van het ongeval is nog niets gekend. Door het ongeval is de Serkampsesteenweg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.