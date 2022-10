Fietsenverkoop Vriendenkring gemeentebestuur Wetteren

Berlare Andreas en Antoinette vieren briljanten jubileum samen

In het woonzorgcentrum Kruyenberg in Berlare is vandaag het briljanten echtpaar Andreas en Antoinette in de bloemetjes gezet. Een 65-jarig huwelijksjubileum is bijzonder zeldzaam, maar het echtpaar genoot er van om dit samen te vieren.

26 oktober