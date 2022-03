FERM op zoek naar huishoudhulp via Meet & Greet

FERM, het voormalige Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen en de Boerinnenbond (KVLV), zet de deuren open voor toekomstige werknemers. “Heb je een hart voor zorg en wil je werken in de kinderopvang, de thuiszorg, de kraamzorg, als huishoudhulp of in een ondersteunende functie? Dan ben je welkom op onze Meet & greet voor een gezellige babbel over een job bij Ferm”, aldus de vrouwenorganisatie.

Praktisch

Je kan op woensdag 30 maart tussen 10 en 16 uur terecht voor alle informatie over alle jobs bij Ferm. De toegang is gratis. Dar kan in het Kantoor Ferm Huishoudhulp aan de Molenstraat 101 in Wetteren en het Regiokantoor Ferm aan de Bedrijvenlaan 1E in Lochristi.