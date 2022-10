In 1922 sticht eerwaarde heer Delfosse, in Wetteren gekend als “de lange onderpastoor” en proost van het Werkmanshuis, de KAV. In het begin staat deze vereniging nog bekend onder de Christene Vrouwengilde van Sint-Gertrudis. De vereniging kent direct een groot succes. Volgens mondelinge bronnen zou de KAV zijn gegroeid uit een meisjesstudiekring die al voor 1922 actief is in Wetteren.

De Wetterse KAV heeft haar plaats in het Werkmanshuis. Secretaris Irma Van de Velde is de drijvende kracht. Maria Hortentia De Pauw is de eerste voorzitster. Over Irma Van de Velde is weinig bekend, enkel dat ze in de jaren 1930 op de lijst van de katholieken deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voorzitster Hortentia De Pauw is weefster bij breifabriek P. Bevernage-Standring. Na voorzitster De Pauw volgen als voorzitster Alice Van Damme, Rachel De Saedeleir, Angèle Holderbeke, Imelda Stautemas, Denise Martens en Fernande De Block.

Femma viert 100ste verjaardag in Wetteren.

Vorming geven

Het hoofddoel van de Wetterse KAV is aan vrouwen uit alle leeftijdsgroepen uit het werknemersmilieu vorming geven op sociaal, cultureel en godsdienstig vlak. Men speelt ook in op de specifieke actuele problemen. Kort na de Tweede Wereldoorlog starten van de KAV-leden van Wetteren-ten-Ede een eigen zelfstandige afdeling op. Later volgen Overbeke (1959), Overschelde (1967) en Christus Koning (1974). Het verlies van de leden van Wetteren-ten-Ede wordt door een intense werking vlug ingehaald en in 1954 wordt het 600ste lid gevierd.

“Femma heeft doorheen de jaren heel wat bewustzijn meegegeven aan vele vrouwen in verscheidene leefsituaties en in alle leeftijdsgroepen. Nauw aansluitend op het tijdsgebeuren speelt KAV/Femma in op de wensen en behoeften van de leden door middel van cursussen, voordrachten, studiedagen, clubs, demonstraties, studie- en ontmoetingsreizen”, zegt schepen Katrien Claus.

