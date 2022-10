Feest van de doden op tweede editie van Dia de los muertos en op verschillende locaties

Dia de los muertos’ is een sfeervol en kleurrijk minifestival met eten, drank en entertainment met heel wat creatievelingen uit het Wetterse die een artistieke ode brengen aan hun overleden idolen. Het festival voor de doden start om 18 uur maar wie graag zingt, kan ’s middags al deelnemen aan een voorbereidende zangworkshop van Zie Ze Zingen. Je oefent dan samen met andere enthousiastelingen gedurende een drietal uren 8 sfeervolle, meerstemmige liederen Je krijgt een aangepaste look en een professioneel make-up team zorgt voor gepaste maquillage. Na de workshop ben je klaar voor de feestelijke muzikale stoet van zangers en muzikanten onder begeleiding van zangopzweepster Geertrui Coppens en gitarist Jasper De Mulder.

Verschillende locaties

“De bezoekers van het festival kunnen de hele avond genieten van cultuur, fotografie, muziek en installaties van Wetterse performers in en rond CC Nova. Maar ook op locaties aan het nieuwe jeugdhuis Sock, in gallerij Artrose aan de Hekkerstraat en in de Wegvoeringstraat. Het festival sluit af met een vuurspektakel aan het CC”, zegt Wim Vandenbussche van Backstories.

Ann Jacobs en Liesbeth Nonneman slaan de handen in elkaar voor een mooie ode in T’en va pas, Dalida. Zangeres Dalida stierf in 1987, maar blijft inspireren. Beide actrices dompelen je onder in een leven vol drama, cinema en romances. In Eichenholz ontmaskerd brengt E Eichenholz een eigenzinnige stand-up over afscheid nemen. Je mag je verwachten aan een lach, een traan en een muzikale noot. Jules Vandenbussche gaat aan de slag met minder bekende teksten van rockicoon Jim Morisson. Er staan 2 gitaren op het menu in Jules & Jim.

De vrouw van de slager

In De vrouw van de slager brengen Pol Bracke (muziek), Veerle De Gussem (woord) en Emma Bracke (fotografie) een poëtische impressie over vergankelijkheid. Het is bovenal een ode aan levenskunstenares Margriet, de vrouw van de slager. Wetteraars delen ook persoonlijke berichten met hun overleden dierbaren in Hello from the other side. Het publiek is getuige van een intieme conversatie op muziek van cellist Lieven Vandewalle. Een ontroerende performance in samenwerking met Pascale Van Den Abeele en KUNSTacademie Wetteren. En Katrien Van den Steen maakte een nieuwe reeks portretten in zwart-wit. Ze viert het leven in composities van innige banden en oprechte emoties. Lynn Van den Broecke toont nieuw werk in het thema van het festival.

Volledig scherm Pol Bracke © Didier Verbaere

En Straattheater Gusta sluit het festival af met een choreografie van vuurdans en verschillende vuurjongleertechnieken.Verder ook nog gratis face paint (sugar skull masks) om helemaal op te gaan in de sfeer en het thema, foodsnacks en drankjes in ‘Mexican style’ met een twist. Dia de los muertos is een initiatief van Backstories, Cultuurcafé Nova en Cultuurcentrum Nova, met de medewerking van artroze, jeugdhuis SOCK, Wino Hoogerwijs, Toneelgezelschap Het Gezicht, Movies and More, To cook or not to cook en veel vrijwilligers.

Volledig scherm Straattheater Gusta © Straattheater Gusta

Praktisch

Het festival start om 18 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. Je bent welkom vanaf 17.30 uur. Tickets kosten 18 euro of 16 euro (-26, vrienden cc Nova) en 1,50 euro korting met UiTPAS Dender kansentarief. Te koop via www.ccnovawetteren.be.

Volledig scherm Dia de los muertos in CC Nova. © Didier Verbaere

