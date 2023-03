Favoriete Bar Picar sluit na 12 jaar de deuren

Nieuwe Schelde­brug in Wetteren via Voorde­straat richting Noordlaan: “Het buitensce­na­rio biedt meeste garanties voor de leefbaar­heid in het centrum”

De nieuwe Scheldebrug in Wetteren zal via de Voordestraat landen op de Noordlaan. De stuurgroep heeft vandaag beslist dat het ‘buitenscenario’, weg van het centrum van de gemeente, de beste oplossing is.