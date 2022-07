Family Day op Speelplein WESP

Gent RESTOTIP. Dish: heerlijke deelgerech­ten in Gentse Sleepstraat

Dat zaakvoerster Dorien Houben een verleden heeft als voormalig grafisch ontwerpster is te zien aan de stijlvolle website van Dish. Het restaurant neemt sinds kort de plaats in van voorganger Castor & Pollux op het einde van de Sleepstraat. Maar kan Dorien naast ontwerpen ook lekker koken? We reserveerden een tafeltje in de schaduw van de Sint-Salvatorkerk en namen de proef op de som. Lees hier meer restotips uit de Gentse regio.

