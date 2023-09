Familiedag Kinderkankerfonds brengt meer dan 500 lotgenoten samen

De openbare verlich­ting in Laarne gaat terug aan’s nachts

In het najaar gaat de straatverlichting tijdens de week tussen 23 uur en 5 uur ’s ochtends weer aan in Laarne. Oppositiepartij CD&V had de vraag op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Het lokaal bestuur had hierover al een akkoord in het schepencollege en keurde de vraag goed.