Familie en vrienden herdenken Nathan (27) met minifestival

“Gelukkige verjaardag Nathan. Je genoot telkens weer van feestjes met familie en vrienden. Dus geven we er vanavond nog eentje. We hebben zoveel steun en troost gekregen in de afgelopen maanden die de pijn wat verzachten”, vertelde mama Ann vanavond. Nathan werd na een dolle rit richting ziekenhuis in Malaga geboren. “De zuiderse zon droeg hij sindsdien in zich”, klonk het nog. Waarna een Flamenco optreden de sfeer samenvatte. Nathan was ook een fervente Buffalo fan en Het Vliegerke van Walter De Buck werd uit volle borst meegezongen. Daarna volgden nog optredens van zijn vrienden van Lefwerk, The Grassroots Movement en Uberdope. Ook een cameraploeg volgde het hele afscheid voor een nieuw programma over rouw van Jeroen Meus. Die was de afgelopen dagen in Wetteren voor opnames.