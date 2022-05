Familie en bestuur nemen afscheid van natuurpionier Robert Jooris: “Zijn erfenis is indrukwekkend”

Volledig scherm Afscheid Robert Jooris in Aalst. © Didier Verbaere

Robert Jooris was één van de stichters van de lokale afdeling van De Wielewaal in de regio, een expert op vlak van reptielen en amfibieën en later ook bestuurslid van Natuurpunt Scheldeland. Toen natuurbescherming nog in haar kinderschoenen stond was Robert Jooris één van de stichters en drijvende krachten achter een afdeling van De Wielewaal die later samen met de Vzw Natuurreservaten fusioneerde tot Natuurpunt en zo de grootste natuurorganisatie van Vlaanderen werd. “Ik leerde hem kennen in 1970 op een stand van de Wielewaal in Gent en vier jaar later stichtten we onze eigen afdeling in Wetteren. Ik neem afscheid van een goeie vriend”, vertelde Rudi Clinckspoor van Natuurpunt Scheldeland.

Robert, gehuwd met Liliane Van den Steen en vader van dochters Ilka en Emmy en grootvader van Matiz, was een expert op vlak van reptielen en amfibieën. Hij was lid van Hyla en Terra en ook conservator van het natuurgebied De Heide waar hij de zeldzame kamsalamander weer kansen gaf en beschermde in de regio. “Hij was zoveel meer. Een expert in zijn vakgebied. Zijn database over amfibieën en reptielen is nog steeds de norm in Vlaanderen en zijn verhalen zijn legendarisch”, vertelde ook Dominique Verbelen van Natuurpunt.

“Hij was een pionier en bezieler van het wetenschappelijk onderzoek en zijn verdiensten zijn buitengewoon. Zijn databank was zijn levenswerk en al zijn veldwerk leidde tot zijn boek ‘De groene wachters aan de waterkant’, een uitzonderlijke wetenschappelijke bijdrage. En dat vertaalde zich ook in meer en betere natuur. Zijn kennis droeg hij graag over. Zijn verlies is uiteraard een zware klap voor zijn familie, maar ook Natuurpunt neemt vandaag afscheid van een monument. Hij was een gouden vrijwilliger die belangeloos ettelijke dagen doorbracht op het Natuurpunt-secretariaat in Mechelen, waar hij gegevens kwam invoeren, of om aan rapporten of artikels te werken en zijn kennis te delen aan al wie kwam aankloppen. Hij was voor ons zoveel meer dan een vrijwilliger: hij was een vaste waarde, een collega, een vriend, met fonkelende oogjes, guitig baardje en altijd in voor een zotte frats of uitspraak. Hij heeft honderden mensen bezield en de herinnering aan jou zal voor velen levendig blijven bij elke slang, elke kikker, elke poel, salamander of hagedis. We verliezen een pionier, een voorvechter voor meer en betere natuur, maar evenzeer een levensgenieter en een familieman”, aldus Verbelen.

De jongste jaren sukkelde Robert met zijn gezondheid toen Alzheimer hem in de greep kreeg. Ook fysiek ging hij sterk achteruit en zijn taken als bestuurslid en conservator liet hij varen. Afgelopen zondag overleed hij op 75-jarige leeftijd in het woonzorgcentrum Schelderust waar hij sinds kort opgenomen was. De familie en tientallen vrienden namen vandaag afscheid van een uitzonderlijk man. “We gaan Robert zeker nog herdenken in één van zijn geliefde natuurgebieden”, besluit Antoon Blondeel, voorzitter van Natuurpunt Scheldeland.

Volledig scherm Afscheid Robert Jooris in Aalst. © Didier Verbaere