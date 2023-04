Familie D’Hauwe schenkt 6.533 euro aan Kinderkankerfonds

Ontdek het leven van Arsène Goedertier met de fiets in Lede en Wetteren

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van De Rechtvaardige Rechters. Zo kom je met de fiets van alles te weten over het leven van Arsène Goedertier in Lede en Wetteren. Hij is een van de hoofdverdachten van de kunstroof van De Rechtvaardige Rechters.