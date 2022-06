Fair Trade wandelzoektocht

De werkgroep stippelde een parcours over 7 kilometer uit langs rustige wegen. Onderweg krijgen de wandelaars opdrachten en vragen en ook proevertjes uit het Fair Trade gamma. De wandeling is toegankelijk voor buggy’s en kinderfietsen en ook honden zijn, aan de leiband, welkom.

Volwassenen betalen 8 euro en kinderen 4 euro. De start is voorzien vanaf 14 uur aan de school De Meiroos in de Meidoornlaan in Wetteren. De Fair Trade werkgroep is ambassadeur voor de Fair Trade gemeente Wetteren. Inschrijven kan tot 17 juni via fairewandeltocht@wetteren.be en zijn enkel geldig na storting op BE15 3631 5575 1903.