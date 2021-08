Extreem regenweer houdt lelijk huis in Wetteren

Wetteren Vermist 6-jarig jongetje teruggevon­den

18 augustus In Wetteren was een zes jarig kindje een tijd lang vermist woensdagmiddag. Op het moment van de verdwijning was de jongen met zijn fiets aan het rijden in de buurt van het ouderlijk huis. De agenten van de politiezone Wetteren konden evenwel vrij snel het jongentje is een goede gezondheid terug aantreffen.