Extreem regenweer houdt lelijk huis in Wetteren, beelden tonen ondergelopen straten

VOETBAL BEKER VAN BELGIË Steven Blomme (Wetteren) over derde ronde in beker: “Menen wordt een echte test”

15 augustus In de derde ronde van de beker krijgt RFC Wetteren een reeksgenoot uit tweede nationale A over de vloer. Coach Steven Blomme ziet eerder voordelen dan nadelen in het nakende duel met SC Menen.