Extra glascontainers tijdens eindejaarsperiode

Het afvalteam van Verko blijft uiteraard ook tijdens de feesten het afval inzamelen. Maar Verko doet ook extra inspanningen rond de glascontainers. Jaar na jaar raakten die in het verleden immers snel verzadigd. “In de feestperiode neemt het aantal glazen flessen en bokalen toe. Daarom voorzien we ook dit jaar in samenwerking met Fost Plus extra glascontainers in de 9 aangesloten gemeenten. Op die manier trachten we sluikstort rond de containers te vermijden. We verzoeken onze inwoners om geen glas te plaatsen naast een volle container. Ze nemen best hun glas nog even terug mee naar huis en komen later terug. Of kunnen terecht bij een andere container in de buurt”, aldus Verko. Een actueel overzicht van de locaties is te bekijken op www.dds-verko.be.