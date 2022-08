Extra boosterprik vanaf 12 september voor inwoners van ELZ Scheldekracht

Wetteren/Destelbergen/Laarne/Lochristi/Melle/Merelbeke/Wachtebeke/WichelenAlle volwassenen in de gemeenten van de Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht in Wetteren, Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Wichelen, worden uitgenodigd voor een extra boosterprik tegen corona tussen 12 september en eind oktober.

De nieuwe prikcampagne start vanaf 12 september tot eind oktober in Wetteren in de gebouwen van CVO Groeipunt in de Nieuwstraat. De uitnodigingen voor de extra boosterprikken worden momenteel verstuurd naar de 65-plussers, mensen met een verzwakte immuniteit en zorgverleners. Daarna worden de uitnodigingen verstuurd van oud naar jong naar iedereen vanaf 18 jaar die zich eerder liet vaccineren met minstens een basisvaccinatie. Voor 1 november zal iedereen de kans krijgen om een boosterprik te ontvangen. Tussen de laatste vaccinatie en de herfstbooster moet minstens 3 maanden tijd zijn.

CVO vlot bereikbaar

Het vaccinatiecentrum CVO Groeipunt is gelegen in de Nieuwstraat 11 in Wetteren. Deze locatie heeft heel wat parkeergelegenheid en is vlot bereikbaar met De Lijn en de NMBS en het station van Wetteren ligt op 100 meter. Er zijn wegenwerken in de buurt van het vaccinatiecentrum in Wetteren maar het vaccinatiecentrum zal vlot bereikbaar zijn. Aan alle invalswegen zullen duidelijke wegwijzers staan die je naar het vaccinatiecentrum leiden. Er worden voor mensen zonder eigen vervoer of voor zij die er niet met het openbaar vervoer geraken opnieuw bijkomende inspanningen geleverd zodat iedereen vlot tot in het vaccinatiecentrum geraakt.

Waarom je opnieuw laten vaccineren?

“Sinds de start van de pandemie zijn er altijd sterke heropflakkeringen in het najaar. Ook deze herfst- en wintermaanden verwachten we opnieuw periodes met veel COVID-19-besmettingen. Vaccinatie is en blijft de belangrijkste verdedigingslinie. Voor een volgende heropflakkering, willen we alle volwassenen de kans geven om hun persoonlijke bescherming te versterken met een boosterprik om zo veiliger de herfst- en wintermaanden in te gaan”, klinkt het.

De vaccinatie in de herfst zal gebeuren met een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna. Beide fabrikanten hebben intussen een vaccin klaar dat aangepast is aan de Omikron-variant. Een mogelijke goedkeuring van deze aangepaste vaccins door het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) wordt begin september verwacht. Indien het EMA deze vaccins goedkeurt, heeft Pfizer zich alvast geëngageerd om aan Vlaanderen ongeveer 1 miljoen aangepaste vaccins te kunnen leveren in de week van 5 september, en nog eens 1 miljoen de daaropvolgende week.“Als we tegen 12 september nog geen aangepaste vaccins hebben, dan hebben we nog genoeg van de oorspronkelijke vaccins op voorraad om iedereen te vaccineren. Deze vaccins bieden nog altijd een hoge mate van bescherming tegen een ernstig ziekteverloop, ook bij besmettingen met de Omikron-varianten die we momenteel kennen.”

