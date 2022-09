Expo reuzen in Sint-Gertrudiskerk geopend

De tentoonstelling brengt het verhaal van alle Wetterse Reuzen in woord en in beeld. Reus en Reuzin van Wetteren vieren dit jaar hun 400ste verjaardag. Hiermee behoren ze tot de oudste reuzen van het land. Reus en Reuzin hebben niet alleen een respectabele leeftijd, maar ze zijn ook heel mooi. In de kerk staan bovendien alle Wetterse reuzen te bezichtigen. En dit najaar staat een reeks feestelijke activiteiten op het programma met op 15 oktober het Groot Reuzenfeest en totaalspektakel als absoluut hoogtepunt. De expo loopt van zaterdag 3 september tot en met zondag 11 september, elke dag open van 10 tot 18 uur, behalve op kermismaandag.