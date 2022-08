Expo in Fortstraat 14 met schilderijen, foto's en video

Op zondag 21, zaterdag 27 en zondag 28 augustus stellen Guido Van Elsen, Jan Van den Abbeele en Caroline Van der Straeten nieuwe werken voor in het Atelier GICARO van 14 tot 18 uur. “Het is de bedoeling om op gepaste tijden verschillende kunstvormen samen te brengen in ons atelier of op locatie met Project Fortstraat 14. Zowel individuele kunstenaars en crossover”, zegt Guido Van Elsen. Hij geeft les aan de Academies van Wetteren en Liedekerke en zoekt als schilder vooral de lagen van de verbeelding op in kleur, grafiek en kadering. “De beelden die ontstaan roepen verwondering op, zijn ongrijpbaar en brengen ons naar de eigen verbeelding”, zegt hij over zijn werk.

Partner Caroline maakt digitale schilderijen en print ze op arches of in video. “De video’s zijn ontstaan uit foto’s van eigen schilderijen en worden dan digitaal bewerkt. De prints zijn momentopnames van de video’s. Samen met de ambient soundscapes van Jan (Van den Abbeele) vormen kleur, ritme en beweging één geheel”, klinkt het. Jan Van den Abbeele is fotograaf en zorgt dus voor ambient soundscapes. “Donkere klank in beeld gebracht, schetsen met de gitaar in een veilige thuishaven van tristesse en melancholie. Het is een tocht naar het grenzeloze”, omschrijft hij zijn beelden. De expo in Fortstraat 14 in Wetteren is gratis te bezoeken.