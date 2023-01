Engie en Recticel doen nieuwe poging om windmolen te bouwen in Stookte

“Ons land heeft ambitieuze doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie en als grootste groenestroomproducent nemen we graag het voortouw om verspreid over België mee windmolenprojecten uit te bouwen”, schrijft Engie in een brief aan de omwonenden. “De aanvraag voor een windmolen op het terrein van Recticel werd gedaan op 21 december 2022 en kadert in die plannen. De vorige aanvraag voor twee windmolens werd geweigerd omwille van de natuurwaarde van het gebied naast Omnichem. Daarom wordt deze niet weerhouden in dit nieuwe project”, klinkt het.