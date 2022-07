Elza De Wilde blaast 101 kaarsjes uit in Armonea

WetterenIn het Woonzorgcentrum Armonea in Wetteren vierde Elza De Wilde vandaag haar 101ste verjaardag. Ze ruilde pas dit jaar haar vertrouwde huisje, waar ze in 1963 met haar man wijlen Cyriel Vispoel introk, voor de zorgresidentie maar verkeert nog steeds in blakende gezondheid.

Haar 100ste verjaardag werd in klein gezelschap gevierd vanwege de pandemie maar vandaag mochten alle bewoners van Armonea meevieren en waren er felicitaties en een snoepmand van het Vorstenhuis. Elza De Wilde werd op 26 juli 1921 geboren als dochter van Alfons De Wilde en Banche De Mets. Ze brengt haar jeugd door in Overbeke tot in ze in oktober 1938 naar Gent trekt om er als er dienstmeid te werken in de Savaanstraat. Ze werkt er voor twee broers en hun gezinnen. De éne broer heeft er een koffiewinkel en de andere broer een slagerij. Ze gaat altijd van Wetteren naar Gent met de fiets om er het huishouden te doen en blijft er werken tot in 1946.

Volledig scherm Elza De Wilde viert haar 101ste verjaardag. © Didier Verbaere

Huwelijk in 1946

Ondertussen heeft ze Cyriel Vispoel leren elkaar kennen in cinema Royal in de Nieuwstraat. Elza trouwt met hem op 25 mei 1946 na 4 jaar verkering. Na hun huwelijk werkt Cyriel voor firma De Witte, terwijl Elza thuisblijft en voor het nageslacht zorgt. Elza en Cyriel hebben één dochter, Francine, die in juni 1948 wordt geboren en spijtig genoeg eind september 2015 is overleden. Francine en haar man hebben Elza gezegend met drie lieve kleinkinderen, Franky, Patrick en Kathy en ondertussen ook al drie achterkleinkinderen Bram, Zoë en Iza.

Kleindochter Kathy weet via verhalen van haar grootmoeder dat Elza en Cyriel als jong koppel bijen hebben gehouden. In haar vrije tijd is Elza vroeger graag bezig geweest met breien, koken en fietsen. Ze houdt enorm veel van fietsen en heeft er ook enorm van genoten om voor haar kleinkinderen te mogen zorgen als ze klein zijn. Elza is sinds januari 2013 weduwe. Vandaag brengt ze haar dagen graag rustig door in haar zetel. Haar geheim om 100 jaar te worden? Een harde werker maar veel lachen en plezier maken als het kan.

