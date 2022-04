Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Berlare Fitness­zaak organi­seert actie voor Oekraïne en roeit 24 uur lang op toestel

Fitnesszaak Donx in Berlare is zaterdagnamiddag gestart met een actie voor het goede doel en laat een 30-tal vrijwilligers 24 uur lang roeien op het fitnesstoestel. De opbrengst gaat naar Oekraïne om de slachtoffers daar te helpen. “Het is door het verhaal van een vriend afkomstig uit Oekraïne dat we deze actie doen”, zegt Roy De Block.

