‘Eervol aandenken’ aan de slachtoffers van de Wetterse Wegen Werken

Woning zakt weg en scheurt na waterlek bij buren

Een woning in de Kapellestraat 58 in Wetteren zakt langzaam scheef na een waterlek tijdens een renovatie bij de buren. De brandweer kwam deze ochtend ter plaatse om de stabiliteit te controleren. “Voorlopig is er geen accuut instortingsgevaar", zegt officier Floris Timmermans.