Eerste schooldag met StressFactor LIVE in Mariagaard

Zonnepane­len vatten vuur op dak Degroof Foodservi­ce in industrie­park Kwatrecht

Een korte maar hevige brand heeft woensdag zo’n 30 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak van Degroof Foodservices in het industriepark van Kwatrecht in Wetteren verwoest. De brand ging gepaard met een grote en zwarte rookontwikkeling maar was vrij snel onder controle.