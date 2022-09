Eerste ontbijt van N-VA na woelige jaren: “Startschot van een lange race naar 2024”

Zo’n 80tal aanwezigen, waaronder burgemeester Albert De Geyter, tekenden present voor het eerste ontbijt van N-VA-Wetteren. “Het was nog wat zoeken, dat geef ik grif toe maar met deze opkomst kunnen we zeker leven”, stelt fractieleider Peter Blancquaert.

De partij heeft er een aantal woelige jaren opzitten. Onlangs liet raadslid Freija Colpaert nog weten dat ze voortaan als onafhankelijke zetelt. Dat was ook het geval met Annelien Van Der Gucht die uit de partij werd gezet. En in 2016 werden schepenen Herman Strobbe en Guido Van den Berghe uit de partij gezet. Ze bleven als onafhankelijke aan de slag en richtten de nieuwe partij Eén Wetteren op. Ook raadslid Dietbrand Van Durme sloot zich bij de nieuwe beweging aan en is vandaag schepen in de nieuwe coalitie.