Eerste LGBT-Festival met Bart Herman en Liliane Saint-Pierre op Markt van Wetteren

LGBT staat voor de gemeenschap die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender is. “Het is de bedoeling dat er eindelijk nog eens iets te doen is in Wetteren. Maar we willen niet enkel de LGBT gemeenschap uitnodigen maar ook alle minderheden ongeacht religie, afkomst, etniciteit of een beperking. Kortom een festival voor iedereen. Maar het wordt hoe dan ook een kleurrijke dag”, lacht Vicky Vermeire, voorzitter van B-Pride Vlaanderen. Zij is zelf transgender en vrijwilliger in de Antwerp Pride en de Utrecht Canal Pride. Op 1 juli organiseren Vicky en een pak vrijwilligers uit de gemeenschap het eerste Pink Religion Festival op de Markt. De vergunningen en adviezen liggen ter goedkeuring op de dienst evenementen. Aanvankelijk was 29 juli vooropgesteld maar dat werd geweigerd omdat die dag ook Wetrock plaatsvind.