Een record: meer dan 130 gezinnen voor infoavond Mariagaard

Wetteren Yves (54) houdt na 32 jaar uitverkoop in zijn marktkraam met garen en naalden: “Daarna ga ik huizen verkopen”

Yves Baeyens (54) is donderdagochtend begonnen aan zijn laatste maand als marktkramer op de wekelijkse markt in Wetteren. Met ‘Naaimode Baeyens’ verdwijnt één van de oudste marktkramen uit het straatbeeld. Yves start een carrière in de immowereld. “Het was nu of nooit.”

2 februari